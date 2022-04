Aluno do IFMS foi indiciado por injúria racial. Ele é acusado de racismo e apologia ao nazismo. Ele responderá pelo crime de injúria racial, que prevê pena de um a três anos de reclusão. Segundo o Delegado Damaceno, da Depca devem ser ouvidas mais três testemunhas do caso; por isso o inquérito ainda não foi fechado. No entanto, o aluno já foi indiciado pela injúria qualificada, mesmo negando os fatos quando ouvido na delegacia. Não foi feito inicialmente pedido de prisão preventiva, por não haverem elementos suficientes que justifiquem. Assim que o inquérito for concluído o caso será encaminhado ao Judiciário.