Aluno é flagrado com facas e martelo em escola da Capital

Aluno de 12 anos é flagrado com facas e martelo em escola particular de Campo Grande. O estudante levou duas facas e um martelo alegando que os usaria para se defender de possível ataque na escola.

A irmã do adolescente relatou que na terça-feira (11), surgiu um boato na escola de que haveria um ataque nessa quarta-feira (12). A família do menino entrou em contato com a escola e disse estar ciente e tomando as devidas providências. Os familiares revistaram a mochila do estudante antes de dormir.

O aluno contou a um amigo de sala que, se algo acontecesse, ele iria defende-lo, pois estava portando as armas dentro de sua mochila. O amigo contou para outros alunos. O caso chegou à direção do colégio.

A coordenação acionou a polícia, por volta de 11 horas, e o menino foi encaminhado a Cepol. A família foi acionada no mesmo instante e compareceu à delegacia.