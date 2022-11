“Despertar o interesse do jovem e aprofundar o aprendizado político”. Assim a coordenadora da Escola Estadual Élia França Cardoso, Marcia Regina Romero Maciel, descreveu os objetivos da visita dos estudantes do Ensino Médio à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), na manhã desta quinta-feira (10).

Kauã dos Santos de Souza, de 16 anos, falou que os alunos estavam ansiosos e cheios de perguntas sobre a estrutura, organização e funcionamento do Poder Legislativo. “Passamos a semana discutindo sobre essa visita e elaboramos várias perguntas. Estamos felizes em poder adquirir conhecimento sobre esse importante organismo da sociedade”, disse o estudante.

Para o professor de Filosofia, Osvaldo Júnior, a visita à ALEMS é uma forma dos alunos compreenderem como funcionam as políticas públicas. “As coisas que acontecem na escola são resultados de decisões que passam pela Assembleia Legislativa. Os estudantes terão uma dimensão maior de que tudo o que acontece no ambiente escolar tem relação com outros espaços, portanto, a vida deles depende muito dessa Casa de Leis”, afirmou.

A professora de Sociologia, Maria do Carmo Carneiro, explicou que transitar pelos espaços do Parlamento Estadual e receber informações sobre o sistema do trabalho legislativo acrescentarão experiências que os alunos jamais esquecerão. “Na educação básica os estudantes têm muito pouco conhecimento e aproximação com a Assembleia. Na sala de aula é muito teórico e mecanizado, por isso estar aqui representa uma grande experiência, além das quatro paredes”.

Andressa Ruthe Balta Paixão, de 17 anos, revelou que era um sonho conhecer o Palácio Guaicurus, sede da Assembleia Legislativa. “Estou muito feliz de poder conhecer esse espaço e acompanhar a atividade parlamentar, jamais esquecerei esse momento ao lado dos meus colegas e professores”, destacou.

Durante a sessão ordinária, o 2º secretário da ALEMS, deputado Herculano Borges (Republicanos), deu boas-vindas aos estudantes e ressaltou que a visitação cívica estreita os laços dos cidadãos com os parlamentares. Amarildo Cruz (PT) também fez o registro da importância dos jovens conhecerem a Casa do Povo

Na Explicação Pessoal, Professor Rinaldo (Podemos) fez questão de salientar o envolvimento dos estudantes na política como forma de transformação social. “”Aristóteles observou que o homem é um ser eminentemente político, pois defende um ideal. São os estudantes que estarão assumindo essa representatividade nos Legislativos municipal, estadual e federal. Portanto, mais do que nunca, é preciso que os nossos alunos estejam engajados, porque a cidadania pressupõe ter vivência política”.

O Palácio Guaicurus, situado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, foi entregue em março de 1986 pelo governador Wilson Barbosa Martins.