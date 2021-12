Seis alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) foram premiados no concurso de desenho e redação do Programa de Educação Ambiental (PEA) Campo Limpo, promovido pelo Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (Inpev). Três alunos do 4º ano que participaram da categoria desenho e outros três do 5º ano que participaram da categoria redação foram premiados com celulares e notebooks na manhã de hoje (14), na Secretaria Municipal de Educação (Semed), e um dos desenhos recebeu premiação nacional.

A aluna Giovanna Silva, do 4° ano da Escola Municipal Professor Licurgo de Oliveira Bastos, na Vila Nasser, ficou em primeiro lugar nacional na categoria desenho. “Quando eu soube do concurso, não sabia como fazer o desenho, fiz vários rascunhos. No jornal estava falando toda hora das queimadas, de norte a sul do Brasil. E minha mãe deu a ideia de desenhar como é o país hoje e como quero para o futuro. Eu desenhei um índio representando nosso planeta saudável. Estou muito feliz de ter ganhado”, disse a estudante.

Neste ano, com o auxílio da tecnologia em um modelo híbrido, os concursos do PEA mobilizaram professoras e estudantes. Os desenhos e redações deste ano foram inspirados no tema “Vivendo em um planeta mais sustentável com a Economia Circular”. Estudantes e professores vencedores receberam notebooks e as escolas uma televisão e uma impressora, prêmios que são muito importantes neste momento em que os recursos digitais ganharam espaço.

A proposta do PEA Campo Limpo é contribuir para o fortalecimento da consciência ambiental dos alunos, abordando o desafio dos resíduos sólidos a partir da noção de “responsabilidade compartilhada”.

“Esta é uma premiação que acontece no Brasil em todos os estados. Aqui em Campo Grande 31 escolas da Reme participam, com alunos do 4° e do 5º ano com redação e desenho. Tivemos seis alunos premiados, e uma foi premiada nacionalmente. Agradecemos aos pais, pois enfrentamos momentos difíceis, e a pandemia ainda não terminou. Também agradecemos os professores e diretores que atuam incansavelmente. E temos que ter zelo com o destino final das embalagens, de qualquer produto. Temos que cuidar do nosso planeta”, disse a secretária-adjunta municipal de Educação, Soraia Campos.

Aluno do 5° ano da Escola Municipal José Antônio Paniago, no Jardim Itamaracá, João Carvalho, ficou em primeiro lugar na etapa regional na categoria redação e ganhou um notebook. “Estou muito feliz. Escrevi sobre viver num planeta sustentável. Em casa eu separo o lixo para reciclagem”, disse. A mãe dele, Lidiane Carvalho, falou sobre a conquista do filho. “É uma emoção. Ele é bastante esforçado e merecedor de receber o prêmio. E a escola trabalha para que os alunos se desenvolvam”.

“A educação ambiental é estudada nas escolas do município, desde a educação infantil até o 9º ano. É muito importante esses momentos de aprendizagem, de reflexão e de mudança. O prêmio é um incentivo, mais à dedicação do aluno e a sua criatividade”, explicou a professora Melissa Pistori.

Confira os alunos que ganharam a etapa regional do concurso:

Categoria redação:

1º lugar – João Carlos dos Santos Carvalho (EM Antônio José Paniago)

2º lugar – Pedro Gabriel Martinez (EM Nagen Jorge Saad)

3º lugar – Yasmin Macedo de Melo (EM Licurgo de Oliveira Bastos)

Categoria Desenho:

1º lugar – Giovanna Silva (EM Licurgo de Oliveira Bastos) – Vencedora da etapa nacional

2º lugar – Sofia Silva Nunes (EM Adair de Oliveira)

3º lugar – Maria Helena Marçal (EM Senador Rachid Saldanha Derzi)