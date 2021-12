Seis alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) venceram e foram premiados no 1° Concurso de Redação da Câmara Municipal de Campo Grande. A cerimônia de premiação foi realizada nessa quarta-feira (15) e reuniu alunos, professores e pais, além da secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, e os vereadores.

“Nossas unidades escolares trabalham muito a questão da leitura e da escrita. Um concurso como este valoriza o trabalho do profissional e o esforço e dedicação do aluno na parte pedagógica”, disse a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes.

O concurso sensibilizou estudantes em temas como política, cidadania e participação, incentivando a reflexão e o debate desses assuntos nos ambientes educacionais. Os alunos premiados são das escolas municipais Luis Antônio de Sá Carvalho – na Vila Célia -, Nazira Anache e João Cândido de Souza – no Jardim Anache.

“É um privilégio fazer uma redação com o nome da minha escola. Eu abordei como assunto a água. Eu pesquisei sobre os direitos públicos (da população de) Campo Grande e eu achei a água, e acrescentei um poema junto”, disse Camile Peralta, 14 anos, aluna do 9º ano da Escola Municipal João Cândido de Souza.

Para os alunos do ensino fundamental o gênero escolhido foi o de poesia, e os alunos abordaram o tema “O que a sociedade e o Governo Municipal podem fazer para uma Campo Grande melhor?”. Os alunos receberam como premiação um tablet, além de certificado especial.

“Fiquei muito feliz, principalmente pelos alunos, protagonistas desse processo. Eles puderam discutir sobre o papel do vereador, do prefeito da nossa cidade. É um estímulo muito grande porque passaram pela pandemia com muitos desafios onde a autoestima estava baixa e isso representou um estímulo para eles”, disse a professora Dayane Simões, da Escola Municipal Nazira Anache.

“Eu escrevi o que a prefeitura e a população podem fazer para ajudar. Abordei também sobre o assunto da dengue, porque estamos em pico, e a população precisa se conscientizar”, afirmou João Vitor, aluno da escola Nazira Anache.