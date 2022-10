Alunos da Rede Municipal de Ensino participaram da Feira de Ciência e Tecnologia de Campo Grande (Fecintec), organizada pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), onde apresentaram diversos trabalhos e projetos. Entre os temas predominantes na edição 2022, os alunos da Reme expuseram trabalhos relacionados à sustentabilidade, segurança alimentar, estudo sobre gênero e desempenho acadêmico no futebol e tecnologias assistivas para inclusão de pessoas com deficiência.

O Fecintec, realizado entre os dias 5 e 7 de outubro, teve a participação de 272 estudantes de escolas públicas e privadas da capital, exposição de 129 trabalhos, sendo 47 pesquisas de alunos do ensino fundamental e 82 de estudantes do ensino médio. Alunos de cinco escolas da Reme participaram da Feira, apresentando oito trabalhos.

O projeto apresentado pelos alunos do 7° ano da Escola Municipal Professora Adair de Oliveira, na Vila Piratininga, foi na área de Artes, sobre o Renascimento no currículo escolar. Na exposição foram recriadas as invenções como a máquina voadora, o paraquedas, o canhão de 12 tiros, a ponte móvel, a bicicleta e o helicóptero. “Dentro da disciplina de Arte, desenvolvi com as turmas uma pesquisa voltada para as engenhocas e invenções do grande artista renascentista Leonardo Da Vinci. Os alunos desenvolveram a pesquisa e escolheram qual engenhoca deveriam construir”, explicou a arte educadora Cristiane Aparecida de Luca Lima, que é pós-graduada em arte e cultura regional.

A Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo, que fica na região das Três Barras, apresentou quatro trabalhos e todos foram premiados na Fecintec. O projeto "Agrofloresta: garantindo a sustentabilidade e segurança alimentar a pequenos agricultores familiares" ficou em primeiro lugar na área de Ciências Biológicas e da Saúde e o projeto "Uso da fotografia na pesquisa de percepção do espaço escolar rural", também ficou em primeiro na área de Ciências Humanas, Sociais Aplicadas e Linguística e Artes. Os outros projetos ficaram em segundo lugar na área de Ciências Agrárias e Engenharias, e também na área Multidisciplinar, com estudos relacionados ao uso de óleo essencial de eucalipto como carrapaticida e o perfil da comunidade da área rural Três Barras.

O uso do Sistema Agroflorestal (SAF) foi o tema escolhido para pesquisa de três estudantes do 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão Figueiredo. “Depois da Covid, estamos mais conscientes com nossa saúde e com a qualidade do que ingerimos. Então o uso de SAF no cultivo, além de dispensar a utilização de agrotóxicos, colabora com a produção do pequeno agricultor e assegura a qualidade do solo a longo prazo”, afirmou Sthefany Mendes, 14 anos.

Na pesquisa apresentada, além das referências à literatura que ressalta as vantagens dos sistemas agroflorestais, as estudantes também relatam o cultivo que fazem na horta do colégio em que estudam. "Nós temos um pé de manga na parte superior e, na parte inferior, plantamos alface e rúcula. Neste caso, as folhas do pé de manga são utilizadas como adubo para o cultivo das hortaliças. Nossa produção ainda é pequena, mas já é consumida pela comunidade da escola", exemplifica Kauanny Silva.

O projeto da EM Professora Lenita de Sena Nachif desenvolveu um protótipo do quadro de Punnett, para os alunos com deficiência, utilizado em genética e que facilita o cruzamento de gametas, demonstrando de forma mais clara e lúdica como obter os resultados. A EM Dr. Eduardo Olímpio Machado fez um projeto sobre coleta e descarte adequado do óleo usado. A Escola Municipal Dr. Tertuliano Meirelles apresentou projeto de estudo sobre gênero e desempenho acadêmico no futebol.

ESCOLAS

A EM Prof. João Cândido de Souza, no Jardim Anache realizou a “Mostra Cultural”, no dia 7 de outubro, que reuniu apresentações culturais e exposição de trabalhos de iniciação científica de diversas áreas do conhecimento como Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Artes e Matemática. A EM Governador Harry Amorim Costa realizou a Feira de Ciências com o tema “Sustentabilidade: respeito e consciência com o Meio Ambiente”, nos dias 6 e 7 de outubro.

Os projetos foram desenvolvidos pelos estudantes ao longo do bimestre com temáticas diversas trabalhadas como na área ecológica, projetos de eficiência energética, maquetes de tratamento de esgoto, destino correto de resíduos sólidos, e outros. Alguns dos trabalhos apresentados estarão na II Feira de Ciências, Inovação e Tecnologia da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (FECIT-REME), que vai acontecer nos dias 29 e 30 de novembro de 2022.