Os 110 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) terão mais duas importantes ferramentas para modernizar os cadernos de atividades pedagógicas que estão sendo entregues desde o início da semana nas unidades da Rede, além dos vídeos postados em grupos e redes sociais pelos professores.

Nos próximos dias irá ao ar a TV Reme, que será transmitida em canal aberto com sinal digital pela TV Educativa de Mato Grosso do Sul. O termo de cooperação foi firmado entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado, por intermédio da Fertel (Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa) e o conteúdo poderá ser visto pelo canal 4.2. Assinantes de operadores de TV pagas também poderão assistir as vídeoaulas em canais que ainda estão sendo definidos.

As aulas serão elaboradas e gravadas por professores da Reme, abrangendo conteúdos da Educação Infantil até a EJA (Educação de Jovens e Adultos), além de disciplinas do Ensino Técnico. Também haverá conteúdo específico para as escolas do campo.

Ao todo serão oito horas de aula por dia e a ideia é que sejam transmitidas aulas de pelo menos duas disciplinas por dia, nos períodos matutino, vespertino e noturno, contemplando os alunos da EJA, que trabalham e não têm disponibilidade de assistir TV durante o dia.

A grade com os conteúdos ainda está sendo organizada pela Semed, mas também irá contar com programas educativos da TVE, que serão intercalados às aulas da Reme, reforçando o conteúdo pedagógico.

Além da transmissão pela TVE, todos os programas serão postados em um canal do Youtube, específico da TV Reme, para que os alunos possam acessar e assistir as aulas, caso percam o conteúdo do dia transmitido pela TVE.

Cadernos

Desde o início da semana as escolas de Ensino Fundamental e Escolas de Educação Infantil (EMEIs) da Reme estão disponibilizando os cadernos de atividades pedagógicas com os conteúdos curriculares do grupo 4 ao 9º ano, além dos cadernos de experiências, direcionados aos alunos do berçário ao grupo 3 e também aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O material, que também está sendo disponibilizado em plataformas online de acordo com a organização de cada escola, contemplam todas as disciplinas, como Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Geografia Regional, Ciências, Arte, Educação Física Língua Inglesa, entre outras. Já os alunos do berçário até o grupo 3 estão recebendo um caderno de experiências, como no mês passado, elaborado pela equipe pedagógica de cada EMEI.

As atividades seguem os moldes das desenvolvidas pela Superintendência de Políticas da Educação. Cabe a cada unidade, definir em qual plataforma ou rede social os cadernos serão postados para facilitar o acesso dos pais e alunos. A periodicidade de validade também será decidida pelos gestores de cada unidade.

Os pais que não têm aceso à internet, podem solicitar a impressão na unidade em que o aluno estuda. Quanto aos cadernos entregues antes do recesso escolar, os pais serão orientados a entregá-los nas escolas para que as atividades sejam corrigidas pelos professores.