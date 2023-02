A Deputada Estadual Janaína Paschoal (PRTB) reagiu ao abaixo-assinado de alunos da USP; contra seu retorno a cátedra. O Centro Acadêmico XI de Agosto representação política dos estudantes do Largo São Francisco, divulgou na última segunda-feira (6) um documento contra o retorno da parlamentar à instituição. A carta afirma que a deputada “não é mais bem-vinda” às salas da faculdade e que ela teve uma “contribuição indecente para o país” nos últimos anos.

Janaína é professora concursada e se licenciou da Faculdade de Direito da USP para exercer o mandato de deputada estadual nos últimos quatro anos. Contudo após concorrer a uma vaga pelo Estado de São Paulo/SP ao Senado nas eleições de 2022 e não conquistar a advogada e professora manifestou interesse em retornar as salas de aulas. Mas os alunos afirmaram que Janaína “abandonou os valores democráticos que devem permear as salas de aula da principal instituição de ensino jurídico do país” desde que assumiu uma posição de liderança política.

Para Janaína, a afirmação é “pitoresca”. “Pessoas que não querem conviver com a divergência me acusando de antidemocrática. São jovens, eles repetem o que falam para eles. O tempo vai mostrar quem é quem”, declarou.

A alegação de abandono dos valores democráticos pela deputada é exemplificada pelos alunos em alguns episódios como a não assinatura da Carta em Defesa da Democracia, organizada pela Faculdade de Direito da USP. Manifesto redigido em meados de julho passado em reação às investidas do então presidente Jair Bolsonaro (PL) contra as urnas eletrônicas, superou 1 milhão de assinaturas.

Por fim um outro episódio citado é o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. A deputada foi uma das autoras do pedido de afastamento da então chefe do Executivo.