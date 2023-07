Alunos de escola estadual visitam Delegacia da Polícia Civil em Brasilândia em ação de aproximação e orientação

Alunos da escola estadual Adilson Alves da Silva, localizada em Brasilândia-MS, tiveram a oportunidade de realizar uma visita à Delegacia da Polícia Civil nesta terça-feira, 04/07. Essa iniciativa, promovida pela Polícia Civil em parceria com os coordenadores da escola, teve como objetivo proporcionar orientação, educação e estreitar os laços entre a Polícia e a população local.

Durante a visita, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer de perto o trabalho realizado pela Polícia Civil no Estado, além de receberem orientações valiosas por meio de palestras ministradas pelos servidores. Os temas abordados incluíram as funções de cada carreira policial e a importância da atuação da Polícia Civil na sociedade.

Um dos pilares destacados durante a visita foi o conceito de polícia comunitária, que se baseia na ideia de que tanto a polícia quanto a comunidade devem trabalhar em conjunto para identificar, priorizar e solucionar problemas contemporâneos, como crimes, drogas, medo da criminalidade e desordens físicas e morais. O objetivo é melhorar a qualidade de vida da comunidade como um todo, mostrando os danos causados pelo crime e incentivando os adolescentes a seguirem o caminho correto.

A iniciativa contou com a participação ativa do Delegado de Polícia Avelino Rafael Mantovani, responsável pela delegacia local. Sua presença reforçou o compromisso da Polícia Civil em promover uma aproximação positiva com a juventude e destacar a importância da segurança e cidadania na comunidade.

A visita dos alunos à delegacia da Polícia Civil em Brasilândia foi uma oportunidade enriquecedora de aprendizado e interação, que contribui para fortalecer os vínculos entre a instituição policial e a população, bem como incentivar os jovens a se tornarem agentes de transformação em suas comunidades.