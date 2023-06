Alunos dizem que simulado da Reme ajuda em estratégias de aprendizagem

No segundo dia do Simulado Reme, aplicado nesta quarta-feira (21), nas 98 escolas de Ensino Fundamental para 80 mil alunos de Campo Grande do 1º ao 9º ano, os estudantes fizeram uma avaliação sobre as provas e disseram que os testes ajudam a desenvolver estratégias de estudos, além de prepará-los para o futuro.

A aluna da Escola Municipal Edith Coelho Netto, Gabriela de Carvalho Ranzan, está no 9º ano. Hoje, foram aplicadas provas de Matemática, do 1º ao 5° ano, e de Matemática e Ciências Humanas e da Natureza, do 6° ao 9° ano. “É como se fosse uma prova bimestral com conteúdo que a gente tem que prestar atenção na aula para aprender. Acho que o Simulado prepara a gente para o vestibular e melhora nossa visão de como organizar os conteúdos para estudar de forma mais prática”, avaliou.

O aluno do 8º ano da mesma escola de Gabriela, Luiz Carlos Martinez avaliou o Simulado como difícil. “Eu gosto muito de estudar, me preparei para o teste, mas fiquei ansioso e achei difícil. O Simulado é uma preparação para outras provas difíceis que vamos fazer na vida, porém sabemos que são o tipo de avaliações que vamos ter que enfrentar em vestibular e concursos, por exemplo. Praticando a realização do simulado todo bimestre vamos aprender a controlar melhor a ansiedade em provas futuras”.

Quem também achou difícil a prova de Matemática foi o aluno Thauner da Silva Penha, do 6º ano. “Achei todas as questões difíceis, mas eu consegui responder tudo e saí com uma sensação que acho ser igual a de quem faz vestibular, quando consegue responder questões que vão traçar o caminho da pessoa. Não deixei nada em branco porque a gente tem que se esforçar e foi o que eu fiz”, respondeu.

Vitor Hugo Valadão da Silva tem 15 anos, estuda no 7º ano da Escola Municipal Edith Coelho Netto e acha que gabaritou a parte de Ciências Humanas e da Natureza. “Eu gosto de todas as disciplinas, mas me identifico mais com Ciências, só que achei difícil a parte de Matemática. Essas provas devem ser como as de vestibular e é bom para gente saber como vai daqui uns anos”.

Da Escola Municipal Virgílio Alves de Camargo, a aluna do 6º ano, Lana Heloísa de Oliveira falou que o Simulado é importante para adquirir conhecimento. “Eu me preparo para o Simulado como se fosse uma prova bimestral, porque é muito importante. Todo o conteúdo que a gente estudou no bimestre, foi passado na aula, então é só estudar, pois essas provas nos preparam para o futuro”.

Conforme a diretora da Escola Municipal Virgílio Alves, Eliane Alves de Rezende, foi feito um trabalho pela equipe técnico-pedagógica da escola com os alunos, a respeito do Simulado Reme. “Nós orientamos os alunos, avisamos aos pais e tivemos quase 100% de presença nos dois dias de Simulado. Temos um bom feedback dos pais que dizem que gostam dos Simulados porque preparam os filhos e os tornam responsáveis com suas questões escolares, o que deve ser levado para a vida adulta profissional”, exemplifica.

Segundo a professora regente, Lucilene Pereira Matana, os alunos foram comprometidos com os estudos para o Simulado. “Eles não faltaram e estavam um pouco ansiosos, com preocupação a respeito da nota, mas deu tudo certo. Na sala onde acompanhei as provas, todos os alunos compareceram”.

Na Escola Municipal Nerone Maiolino, a aluna Yasmin Borges preparou um jornal sobre o Simulado Reme, do 1º Bimestre. A produção faz parte do projeto de audiovisual da escola. “A professora deu a ideia de produzir a matéria, eu pesquisei sobre o Simulado no site da Prefeitura de Campo Grande e elaborei a matéria. Fico muito feliz por ver o resultado do meu trabalho impresso”, conta.