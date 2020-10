No dia 22 de setembro iniciou-se a Primavera. Anualmente esta estação do ano é destacada dentre as atividades pedagógicas do Centro Educacional Alceu Viana e, este ano, não poderia ser diferente.

O professor Lucas Paniago da Silva, responsável pelas aulas de ciências naturais, realizou um projeto com os alunos referente à preservação das espécies de Ipês de Campo Grande/MS.

Os alunos do 7º ano confeccionaram cartilhas referentes ao tema. O professor também conscientizou os alunos sobre a importância da preservação destas espécies.

O professor Lucas ressalta que “a construção de uma cartilha educativa, realizada pelos nossos alunos, possibilita que eles demonstrem seus talentos, muita vezes escondidos, colaborando no seu protagonismo estudantil. Entretanto, o trabalho com Ipês, marca o equinócio (chegada da Primavera) e permite que os alunos e familiares enxerguem a importância da preservação dessas espécies, sendo que as mesmas ocorrem com abrangência no bioma Pantanal, o qual infelizmente tem sido alvo de queimadas antrópicas”.

O Centro Educacional Alceu Viana busca constantemente desenvolver projetos que visam a educação ambiental de seus alunos.