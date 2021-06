O Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles foi alvo, em maio do ano passasdo, de uma operação da Polícia Federal que apurava os crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando por meio da exportação ilegal de madeira. Segundo a PF, os crimes teriam sido praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro. E este já seria um dos inícios para que um dos principais bastiões ideológicos do Governo Bolsonaro, pedisse para sair do comando da pasta.

Para especialistas, a saída de Ricardo Salles já era esperada, pois, era motivo de muitas críticas pelos posicionamentos e ações que desagradavam ambientalistas e, com isso, seu comportamento, também, era de bater de frente com opositores. Entre outros ainda, o MPF chegou a entrar com uma ação de improbidade administrativa contra o ministro, acusado de promover o desmonte do sistema de proteção ambiental do país. Os procuradores pediram o afastamento imediato de Salles do comando da Pasta. Por se tratar de um processo civil, a ação tramitava na Justiça Federal em Brasília.

A confirmação da exoneração de Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente, foi publicada em edição do DOU (Diário Oficial da União) na tarde dessa quarta-feira (23). A saída dele acontece a pedido, conforme divulgado no documento oficial, o que foi atendido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Para o seu lugar já foi definido o nome de Joaquim Álvaro Pereira Leite, que até aqui era secretário da Amazônia e Serviços Ambientais da mesma pasta – ele assumiu o cargo anterior em abril de 2020, fazendo parte de comissões como a de redução de fases de efeito estufa e de preservação da Amazônia Legal.