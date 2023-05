Amaggi abre vagas de Trainee

A Amaggi, empresa multinacional do segmento de agronegócio, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee, que busca por estudantes e profissionais de diversas áreas. Os selecionados poderão atuar em Lucas do Rio Verde (MT), Campo Novo (MT), Água Boa (MT), Nova Ubiratã (MT), Rio Verde (GO) e Paragominas (PA).

O Programa, que tem o objetivo de atrair e desenvolver talentos para o futuro da companhia, conta com uma trilha de desenvolvimento que inclui experiência na prática, tutoria, avaliação comportamental e de competências, além de contatos e feedbacks da liderança da empresa.

Os Trainees selecionados contarão com remuneração compatível com o mercado e benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida em grupo, vale-alimentação, previdência privada, alojamento ou refeitório (de acordo com a localidade) e programa de participação nos resultados.

Fundada em 1977, a Amaggi atua nas áreas de produção, industrialização e comercialização de grãos, navegação e geração de energia. Além do Brasil, a empresa está presente na Argentina, Paraguai, Holanda, Noruega e Suíça.