AMAMBAI: Com a mobília completa para uma casa como prêmio principal, cartelas para o 4ª Bingo de Dia das Mães já estão sendo distribuídas

Para celebrar a data tão especial com a presença de todas as mães do município, a Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Desporto e Cultura (SEDESC), realiza no domingo, 14 de maio, a 4ª edição do Bingo de Dia das Mães.

O objetivo da ação, que terá início às 15 horas e acontece na Praça Coronel Valêncio de Brum, é celebrar a data do Dia das Mães de uma forma diferente, prestigiando a todas com muito lazer e presentes incríveis que serão doados por colaboradores e comerciantes de Amambai.

O prêmio principal será a mobília completa para uma casa, contando com um rack, um painel para TV, um sofá, um fogão 4 bocas, um conjunto de mesa com 4 cadeiras, uma pia inox e balcão, um kit cozinha, uma cabeceira para cama, um roupeiro, um colchão e uma base box, uma TV 43′, uma fritadeira elétrica, uma lavadora tanquinho, um ventilador, um liquidificador, uma geladeira 240L e um micro-ondas.

Haverão ainda outros quatro prêmios e brindes sorteados que ainda estão sendo definidos pela administração municipal com o apoio de todas as secretarias e departamentos, mas entre os itens já angariados estão geladeiras, TV’s, air fryer, fogão, valores em dinheiro, batedeira, espremedor de laranja e liquidificadores.

As cartelas para participar já estão sendo distribuidas gratuitamente para todas as mães na recepção da Prefeitura de Amambai, localizada na Rua Sete de Setembro, próximo a Praça Coronel Valêncio de Brum, das 7h às 13h.