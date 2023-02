A Coordenação Municipal do Programa de Auxílio de Renda de Mato Grosso do Sul, Mais Social (antigo Vale Renda), realiza nos dias 24, 27 e 28 de fevereiro reuniões socioeducativas divididas por setor com os beneficiários amambaienses para orientá-los sobre seus compromissos.

Na pauta estão orientações sobre requisitos e procedimentos necessários para recebimento do benefício, discussão de aspectos relevantes sobre os compromissos dos beneficiários, estímulo para participação e interação com o Programa e seu funcionamento e a explicação do calendário de pagamento 2023.

Segundo Suzana Ulisses, que estará coordenando as reuniões, entre as orientações serão relatados os procedimentos para mudança de endereço, a importância da atualização do NIS a cada dois anos, repasse de informações sobre o uso ilícito do cartão e explicação sobre o processo de suspensão e cancelamento do benefício.

A reunião do dia 24 acontece na Escola Municipal Flávio Derzi, a partir das 14 horas, para ela são convidados os moradores das vilas Limeira, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida e adjacentes. Já para a reunião do dia 27, com início as 15 horas no Centro de Tradições Gaúchas, estão convidados os beneficiários dos residenciais Analy e Dom Leon e das vilas Monte Cristo, Cassiano Marcelo, Cristina, Planalto, Doriane, Pimentel, Guape, Orlando Viol e demais localizadas nas proximidades.

Por último, a reunião do dia 28 acontece na Igreja São Vicente Palotti a partir das 14 horas e são convidados os beneficiários dos residenciais Alcindo Franco Machado, Nhu Verá e Ypês, além do conjunto habitacional Caiuás e das vilas Etelvina, Fioramonte, Durex, Jardim Panorama, Pazeto, Glória, Indiana, Independência, Martins, São Francisco, Marechal Rondon, São Jorge, São Luiz, Mangay e as adjacentes.

“É de extrema importância que os beneficiários se façam presentes na reunião, dessa forma, separamos por setores para que aconteça nas proximidades de sua residência, participar das reuniões também é um compromisso dos atendidos”, concluiu.