Finalmente a chuva deu uma trégua em Amambai e, graças a isso, desde o final de semana, as equipes da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) estão trabalhando a todo vapor a fim de amenizar os impactos do grande volume pluviométrico nas estradas vicinais do município.

De acordo com o Carli Schier, responsável pela SEINFRA, o foco dos trabalhos está na manutenção dos pontos mais críticos de trafegabilidade e onde há forte movimentação de veículos de carga utilizados no escoamento da soja.

Ainda segundo ele, entre hoje e amanhã, terça e quarta, os trabalhos na região da popularmente conhecida como Estrada dos Moraes, na região das fazendas Ipês, Bom Retiro e São José devem ser finalizados.

Tão logo as equipes finalizem esta etapa, se direcionarão até a região do Melancia, em direção à Fazenda 3 Barras, Fazenda Cascavel e Assentamento Magno de Oliveira, pontos que estão em estado muito crítico e que demandam mais atenção em razão de estarem com o escoamento da soja atrasado.

Em seguida, as equipes se deslocarão para a região das fazendas Alexandria e Santa Felícia. O secretário explica que, apesar de outros pontos terem sofrido bastante com as chuvas, com a vinda da estiagem, esses problemas exigem menor atuação.