O prefeito de Amambai Edinaldo Luiz de Melo Bandeira se reuniu na manhã de quarta-feira (24), com o Delegado Titular da Delegacia de Polícia Civil, Caio Henrique Macedo e com o comandante da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) Major Willian Nascimento. A pauta foram as ações necessárias para o enfrentamento a crescente onda de furtos.

Convocada pelo prefeito, a convenção teve foco em oferecer à população uma resposta imediata sobre a situação de insegurança presente. Ambas as instituições de segurança decidiram unir forças, combinando efetivos para realizar policiamento ostensivo em todos os bairros de forma escalonada.

O Delegado e o Comandante pediram que a população esteja atenta e que usem os canais de atendimento, 181 e 190, para denúncias anônimas, auxiliando a polícia no trabalho, inibindo a ação dos criminosos.

A prefeitura pede a população que faça a sua parte, redobrando os cuidados em seus lares, guardando o que há de valor em segurança, principalmente durante o período noturno. “Não facilite para aqueles que querem afanar os seus pertences, nos ajude nessa empreitada”, concluiu o prefeito.