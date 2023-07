AMAMBAI: Finais emocionantes da Copa Cidade de futsal agitam torcidas e coroam campeões

A Copa Cidade de Futsal chegou ao seu fim na noite dessa segunda-feira (21) com uma série de jogos eletrizantes, que contaram com a participação de equipes masculinas e femininas de alto nível. As finais foram marcadas por lances empolgantes e torcidas apaixonadas, que não mediram esforços para apoiar seus times

Final Masculina

A grande final masculina, que foi entre as equipes Invernada e Sociedade Esportiva Boleiros Anônimos (SEBA) prometia ser uma partida acirrada e a expectativa se concretizou.

Além disso, a torcida do SEBA brilhou. Empurrou o time, que saiu perdendo. Ensurdeceu o ginásio e garantiu a motivação que a equipe precisava para empatar e virar o jogo, terminando em 3X1.

O terceiro lugar ficou com a equipe da Igreja Batista Central (IBC), que venceu a Clínica das Motos por 3X1.

Final Feminina

A final feminina também prometia emoções e não decepcionou. Raça União e União das Mulheres que Batem um Bolão (UMBB) demonstraram habilidade e determinação. No entanto, foi o Raça União que e conquistou o título com um placar expressivo de 4×0.

E quem garantiu o terceiro lugar na categoria feminina foi o time Atlético Guapoy.

As partidas finais da Copa Cidade de futsal foram marcadas não apenas pela competição, mas também pela união e paixão pelo esporte. Parabéns a todos os times participantes e, especialmente, aos campeões que mostraram dedicação e talento em quadra!