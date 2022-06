A tarde de segunda-feira (20) e a manhã desta terça-feira (21) foram de muitas discussões e trocas de experiências em prol da elaboração de políticas públicas para as mulheres no Mato Grosso do Sul e, em especial, para as mulheres fronteiriças. O evento foi promovido pelo grupo de trabalho MS Fronteiras, da Subsecretaria Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM) e reuniu representantes de vários municípios que abrangem a área de fronteira do Estado.

“Essa corrente do bem que se forma a partir da união dos municípios gera resultados efetivos na proteção e no empoderamento das nossas mulheres!”

— Priscila Judice Lemes

O encontro em Amambai contou com a participação da subsecretária de políticas públicas para as mulheres, Rosana Leal e também com representantes dos municípios de Coronel Sapucaia, Aral Moreira, Iguatemi, Bela Vista, Ponta Porã, Japorã e Porto Murtinho, além de Amambai, representada pela gestora da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres (CPPM), a advogada Priscila Judice Lemes. Para Priscila, eventos como esse são de grande importância para a sociedade de todo o Estado, tendo em vista que a partir dessas trocas, as políticas públicas voltadas ao público feminino são fortalecidas e difundidas. “Essa corrente do bem que se forma a partir da união dos municípios gera resultados efetivos na proteção e no empoderamento das nossas mulheres!”

“Amambai é um exemplo de trabalho em prol de políticas públicas para as mulheres!”

— Rosana Leal

Rosana, por sua vez, parabenizou Amambai por ser pioneira em inúmeras ações e projetos em prol da proteção da mulher, como por exemplo o Mulher Segura (PROMUSE) idealizado pela Polícia Militar local no ano de 2014 e que foi expandido para vários municípios do MS. Além disso, Amambai se destaca também ao ser o único município do MS Fronteiras que tem um projeto “Desconstruindo Masculinidades”, que nada mais é que um ciclo de palestras promovido pela PM e que são voltadas aos agressores. “Amambai sempre foi pioneira em ações de proteção e valorização da mulher e é um exemplo de trabalho em prol de políticas públicas para as mulheres”, ponderou a subsecretária. O encontro do MS Fronteiras em Amambai também fez questão de alavancar e ressaltar a autonomia econômica e social das mulheres, fazendo com que os municípios presentes explanassem as potencialidades de cada cidade no âmbito do empreendedorismo feminino, da capacitação e da empregabilidade de mulheres.

“A partir do empreendedorismo feminino e da liberdade financeira é que a mulher se sente mais segura, confiante e consegue força para romper com o ciclo da violência” — Cida Farias