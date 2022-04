Nesta terça-feira (19), data em que se celebrou o Dia do Exército Brasileiro e os 374 anos de existência da instituição, o prefeito de Amambai, Dr. Edinaldo Luiz de Melo Bandeira foi agraciado com uma honraria militar.

A entrega da Medalha Exército Brasileiro ao prefeito municipal aconteceu durante formatura ocorrida no pátio do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado (17º RC MEC) em alusão ao Dia do Exército e representa a gratidão do regimento pelo apoio sempre dispensado pela administração municipal e pelo acolhimento da população amambaiense para com os militares.

De acordo com o comandante do 17º RC MEC, o tenente-coronel Alexandre Santos Bezerra, esta foi a primeira formatura aberta ao público ocorrida depois da pandemia e tem um significado especial para os militares. Ele ainda frisou a importância do Exército Brasileiro para a população e agradeceu ao prefeito de Amambai pela parceria.

“O Exército esteve presente nos principais fatos históricos do Brasil e temos muito orgulho disso. Sempre estivemos ao lado do povo, sendo o braço forte para acolher e a mão amiga para auxiliar a nossa população”, disse o tenente-coronel.

Além de Dr. Bandeira, 11 militares que compõem o efetivo do regimento foram agraciados com diferentes medalhas, foram eles: