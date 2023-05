AMAMBAI: Palestras, ações e blitz educativas marcam a Campanha Maio Amarelo no município

A Campanha Maio Amarelo em Amambai foi marcada por uma série de atividades envolvendo palestras, dinâmicas, brincadeiras educativas e blitz informativa. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Amambai, por meio do Detrat, em parceria com o Detran/MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), com o 16º Subgrupamento Independente do Corpo de Bombeiros de Amambai e da 3ª CIPM (Companhia Independente de Polícia Militar) de Amambai.

De acordo com o superintendente do Detrat, Gilvan Hesse, as escolas municipais, como Julio Manvailer, Maria Bataglin e Antônio Pinto da Silva, receberam palestras educativas abrangendo diversos temas relacionados ao trânsito. Durante essas palestras, foram utilizadas dinâmicas e brincadeiras lúdicas para engajar os alunos e transmitir os princípios de segurança e respeito no trânsito. Além disso, a equipe do Detran/MS montou uma pequena pista que simbolizava o tráfego nas ruas da cidade. Os instrutores de trânsito conduziram atividades práticas, enfatizando a importância de seguir as regras de trânsito e a segurança de todos os usuários, incluindo pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.

Uma das ações realizadas durante a campanha foi a blitz educativa em locais estratégicos da cidade. Durante essas blitz, a equipe formada por os motoristas, identificando muitos casos em que os condutores não estavam utilizando o cinto de segurança. Nesses momentos, os bombeiros compartilharam relatos de acidentes ocorridos na cidade em que as vítimas não estavam utilizando o cinto de segurança, inclusive casos fatais. Essa abordagem permitiu conscientizar os motoristas sobre os riscos envolvidos e reforçar a importância do uso correto do cinto de segurança. Todos aqueles que estavam em situação irregular foram orientados e alertados sobre os perigos que corriam.

Para simbolizar a campanha, a equipe do Detran/MS confeccionou laços amarelos, que foram distribuídos em todas as ações. Esses laços representam a conscientização e a preservação de vidas no trânsito, servindo como um lembrete visual para a importância de adotar comportamentos seguros ao dirigir e compartilhar as vias públicas.

Além das atividades nas escolas e nas blitz, a campanha também alcançou outros públicos. O gerente da agência do Detran de Amambai, Ramão dos Santos Fernandes, relatou que o servidor William Medina ministrou uma palestra para os alunos do curso de pedagogia intercultural na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). Essa turma era composta por professores indígenas das aldeias locais, e a palestra de Medina abordou questões específicas relacionadas à regularização de veículos e legislação de trânsito que são relevantes para essas comunidades.

A Campanha Maio Amarelo em Amambai evidenciou o comprometimento das autoridades locais em promover a conscientização e a mudança de comportamento em relação ao trânsito. Com a participação ativa de diversos setores da sociedade, foram plantadas sementes de segurança e responsabilidade, visando à construção de um trânsito mais seguro e respeitoso para todos.