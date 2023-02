O prefeito de Amambai Edinaldo Luiz de Melo Bandeira participou na manhã desta segunda-feira, 6 de fevereiro, da sessão solene de abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Vereadores prestigiando a nova mesa diretora da Casa de Leis eleita para o biênio 2023-2024.

Estiveram presentes durante a programação, que aconteceu no Plenário Lourino de Jesus Albuquerque, autoridades municipais e representantes de segmentos da sociedade. O evento contou além da posse, com a discussão e votação da composição das comissões permanentes do órgão.

A nova mesa diretora é formada pela presidente vereadora Lígia Borges, sua vice a vereadora Cida Farias e como primeiro e segundo secretário, respectivamente, Anilson Rodrigues, o Prego e o vereador Paulo Sérgio, Locutor da Emoção.

Em seu discurso, o prefeito municipal Dr. Bandeira, agradeceu ao vereador Valter Brito pelos dois anos de parcerias a frente do legislativo e parabenizou a nova presidente Lígia, desejando sucesso em seu mandato. “Reafirmo hoje meu compromisso de trabalhar cada dia mais em prol da nossa população com o apoio do nosso legislativo municipal, pois acredito, como amambaiense, que aqui é o melhor lugar para se viver”, afirmou.

O vice-prefeito Rodrigo Selhorst desejou um bom trabalho aos vereadores e ressaltou a importância de permanecerem em união para que a cidade cresça cada vez mais. “Nossa meta segue sendo o desenvolvimento de Amambai, sabendo que no futuro vamos olhar para trás com a certeza de que valeu a pena”, disse ele.

Lígia Borges, a nova presidente, cumprimentou a todos os presentes desejando as boas-vindas e aos seus colegas pelo trabalho realizado até aqui, em especial ao ex-presidente Valter Brito, que esteve a frente do legislativo. Ainda em seus agradecimentos, a vereadora ressaltou o sentimento de gratidão a Deus, a sua família, aos amigos e ao prefeito Dr. Bandeira. “Uma cidade forte se faz com a participação de todos, sei que juntos vamos fazer a diferença, acredito que todo cidadão tem o direito a sonhar e ser feliz, esse seguirá sendo meu objetivo”, concluiu.

Entre as autoridades que estiveram prestigiando o ato estão o comandante do 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado (17º RC Mec) Tenente Coronel Eric Carlos Corrêa da Cruz, subcomandante da Polícia Militar major Ryo Sato representando o comandante coronel Willian Silva do Nascimento, comandante do 16º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar capitão Carlos Ernesto Leite de Moraes, os secretários de Assistência Social Eronilde Melo, Gestão – Luciney Bampi, Governo – Alexandro de Souza, Desporto e Cultura – Ronaldo Mayr, Cidade – David Nicoline e Turismo – Max Berté, além do gerente local da Sanesul Silvaney Félix e o presidente da 10ª Subseção da OAB Valdir José Luiz.