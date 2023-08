AMAMBAI: Prefeitura adere ao projeto MS Vacina + e realizará diversas ações durante o mês de agosto

A Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou sua adesão junto ao projeto MS Vacina Mais, criado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) com foco em fortalecer as ações e vacinação dos municípios de Mato Grosso do Sul.

Para isso, o setor de imunização da administração municipal, preconizou uma retomada na cobertura vacinal, oferecendo atendimento em horário estendido nas unidades básicas de saúde e vacinação em diversos pontos da cidade até mesmo aos finais de semana.

O intuito é melhorar a cobertura em 15% para as quatro vacinais principais: Pentavalente, Poliomielite, Pneumocócica e Tríplice Viral, além de alcançar a meta de 90% na vacina contra a Influenza e dessa forma receber um pagamento de incentivo financeiro vindo do Governo do Estado.

Vacinação no período noturno

Seguindo esse objetivo, a imunização terá início no período noturno das 18h às 20h, todas as terças-feiras do mês, no Posto de Saúde Central. É requisitado aos interessados que compareçam com Cartão SUS, CPF e a Caderneta de Vacinação em mãos.

Ações in loco

O mês de agosto também contará com diversas ações de imunização in loco, para que seja mais acessível a população encontrar um local e horário adequado para vacinação. Veja a lista de datas, horários e locais das atividades:

5 – Supermercado Planalto e Mega Mercado / 7h30 às 11h

9 – Escola Municipal Antônio Pinto da Silva / 10h30 às 13h

10 – Escola Municipal Dr. Rachid Saldanha Derzi / 10h30 às 13h

12 – Mega Atacadão / 7h30 às 11h

16 – CEI Nosso Lar e Recanto do Saber/ 10h30 às 13h

16 – Escola Estadual Coronel Felipe de Brum / 16h às 19h

17 – Escola Municipal Marlene Vilarinho / 10h30 às 13h

18 – Escola Estadual Dom Aquino / 10h30 às 13h

19 – Supermercado Sol / 7h30 às 11h

23 – CEI Terra Mater / 10h30 às 13h

24 – Escola Estadual Vespasiano Martins / 10h30 às 13h

26 – Mercado Municipal / 7h30 às 11h

30 – CEI Nosso Mundo / 10h30 às 13h

31 –Escola Municipal Maria Bataglin / 10h30 às 13h

Confira abaixo também o público-alvo atual:

COVID Infantil

• D1 – Pfizer Baby: crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses e 29 dias, acompanhados dos pais ou responsáveis legais

• D2 – Pfizer Baby: crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses e 29 dias que tomaram a D1 até 4 de julho de 2023, acompanhados dos pais ou responsáveis legais

• D3 – Pfizer Baby: crianças de 6 meses a 4 anos e 11 meses e 29 dias que tomaram a D2 até 6 de junho de 2023, acompanhados dos pais ou responsáveis legais

• D2 – Pediátrica Coronavac: Crianças de 3 a 4 anos que tomaram D1 de Coronavac até 4 de julho de 2023

• D3 – Pediátrica Coronavac: Crianças de 3 a 4 anos que tomaram D2 de Coronavac até 6 de abril de 2023

• D1 – Pfizer Pediátrica: Crianças de 5 a 11 anos, acompanhados de pais ou responsáveis

• D2 – Pfizer Pediátrica: Crianças de 5 a 11 anos que tomaram a D1 de Pfizer até 6 de julho de 2023, acompanhados de pais ou responsáveis

• D3 – Pfizer Pediátrica: Crianças de 5 a 11 anos que tomaram a D2 de Pfizer até 3 de abril de 2023, acompanhados de pais ou responsáveis

COVID Adulto

• D1 – População em geral acima de 12 anos

• D2 – Coronavac: pacientes que tomaram a D1 de Coronavac até 4 de julho de 2023

• D2 – Pfizer: pacientes acima de 12 anos que tomaram a D1 até 7 de julho de 2023

• D3 Reforço – pacientes acima de 12 anos que tomaram a D2 até 3 de abril de 2023

REFORÇO BIVALENTEPacientes imunossuprimidos e deficientes permanentes acima de 12 anos que tomaram a D3 até o dia 3 de abril de 2023

População em geral acima de 18 anos que receberam no mínimo duas doses de vacina com o período de 4 meses ou mais

Atualização da Caderneta: para todas as idades.