AMAMBAI: Prefeitura confirma 84 prêmios para o 4º Bingo de Dia das Mães​

A Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Desporto e Cultura, confirma 84 prêmios para a 4ª edição do Bingo de Dia das Mães, que acontecerá neste domingo, dia 14 de maio, na Praça Coronel Valêncio de Brum, às 14h. O evento, que tem como objetivo celebrar a data comemorativa de uma forma especial, promete ser uma tarde de muita diversão e emoção para as mães do município.

Prêmios principais:​

1º prêmio:​ uma mobília completa para uma casa com rack, painel para TV, sofá, fogão 4 bocas, conjunto de mesa com 4 cadeiras, pia inox e balcão, kit cozinha, cabeceira para cama, roupeiro, colchão e base box, TV 43′, fritadeira elétrica, lavadora tanquinho, ventilador, liquidificador, geladeira 240L e um micro-ondas.

2º prêmio:​ Geladeira duplex;

3º prêmio:​ TV de 43 polegadas;

4º prêmio:​ TV de 39 polegadas;

5º prêmio:​ R$ 1.000,00.

Além dos prêmios principais, serão sorteados mais 61 prêmios entre as mães presentes. As cartelas para participar estão sendo distribuídas gratuitamente na recepção da Prefeitura de Amambai, das 7h às 13h, e também serão distribuídas no dia do evento.

A Prefeitura conta com a colaboração de comerciantes e outros colaboradores voluntários para oferecer esses prêmios incríveis para as mães do município. Todas as mães são convidadas a participar do evento e celebrar o Dia das Mães em grande estilo.