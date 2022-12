A Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, informa a todos os servidores municipais que o décimo terceiro salário já foi depositado e estará disponível nas devidas contas bancárias nesta sexta-feira, 16 de dezembro.

O comunicado vale para funcionários que recebem pelo banco Bradesco, responsável pelas contas da Prefeitura Municipal. Já servidores públicos municipais que fizeram portabilidade para outra unidade bancária receberão no próximo dia útil – segunda-feira, 19 de dezembro.

A informação foi repassada pela Secretaria Municipal de Fazenda, que tem Rosineide Macedo Nunes Greff como responsável pela pasta. Segundo ela, aposentados e pensionistas também receberão o pagamento nas respectivas datas.

A administração municipal mantém rigorosamente em dia seus compromissos com o servidor, uma meta diária do chefe do executivo Edinaldo Luiz de Melo Bandeira, que considera essa uma das formas de valorizar o funcionalismo público municipal.

Segundo ele, a grande quantia depositada, no valor bruto de R$5.530,000,00, também é importante para o incremento da economia local, dinheiro que é investido no comércio, gerando emprego e crescimento para a nossa cidade.

“Mesmo com algumas dificuldades financeiras, tomamos todas as medidas cabíveis para que fosse possível realizar o pagamento do décimo terceiro salário em dia, dessa forma nossos servidores podem quitar suas contas ou realizar compras de fim de ano”, concluiu.