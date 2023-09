AMAMBAI: Prefeitura está com inscrições abertas para o 5º Grande Prêmio de Sinuca

A Prefeitura de Amambai informa a população que o 5º Grande Prêmio de Sinuca está com inscrições abertas. O evento integra a programação especial de aniversário dos 75 anos da emancipação político-administrativa do município e promete agitar o município no dia 24 de setembro.

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até o dia 20 deste mês, sendo divididas em dois naipes: masculino e feminino. No masculino, os atletas serão divididos em “Força A” e “Força B” e no feminino, apenas na categoria “Livre”.

A organização ressalta que apenas atletas de Amambai poderão participar concorrendo a premiação que subiu e agora é de R$ 800,00 para primeiro lugar, R$ 500,00 para o segundo e R$ 300,00 para a terceira colocação em cada categoria.

Neste ano também há mais um diferencial: será liberada a participação de menores de 18 anos com a autorização de pais ou responsáveis. Para mais informações entre em contato pelos números (67) 9 9668-9101 com Honório ou (67) 9 9290-3073 com Juninho.

Confira abaixo os locais para inscrições: