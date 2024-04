AMAMBAI: Prefeitura promove Semana dos Povos Indígenas entre os dias 14 e 21 de Abril.

A Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Assuntos Indígenas (SEIND) e as lideranças das comunidades locais, prepara uma série de eventos para a tradicional Semana dos Povos Indígenas, que acontecerá entre os dias 14 e 21 de abril.

Com o intuito de oferecer esporte, cultura e lazer aos moradores das Aldeias Amambai, Limão Verde e Jaguary, a programação inclui uma variedade de atividades que celebram a rica herança cultural dos povos originários da região.

Atividades Programadas na Aldeia Amambai:

• 14/04/2024 (Domingo): Iniciando a semana, haverá um Encontro dos Evangélicos no Barracão Social.

• 15/04/2024 (Segunda-feira): A Culminância dos Projetos na Escola será o destaque do dia.

• 16/04/2024 (Terça-feira) e 17/04/2024 (Quarta-feira): Serão realizadas a II Vivência das Escolas Indígenas, proporcionando uma experiência educativa enriquecedora.

• 18/04/2024 (Quinta-feira): Pela manhã, uma Ação Social em parceria com 17 RC MEC irá beneficiar a comunidade, seguida pela III Feira de Produtos Artesanais da Aldeia Amambai durante a tarde e noite. A Noite Cultural Tradicional encerrará o dia na casa da Nandesy Ilma.

• 19/04/2024 (Sexta-feira): Destaque para o Encontro dos Professores das Escolas Indígenas do Município e a eleição do Miss e Mister Indígena 2024, seguidos por um Show Baile.

Atividades Programadas na Aldeia Limão Verde:

• 14/04/2024 (Domingo): Encontro dos Evangélicos.

• 15/04/2024 (Terça-feira): Noite Tradicional.

• 16/04/2024 (Segunda-feira): Concurso Miss e Mister.

• 17/04/2024 (Quarta-feira): Festival de Música e Dança.

• 19/04/2024 (Sexta-feira): Programação no Barracão de Eventos aberto à comunidade, com destaque para Show Baile, Torneio de Futsal, Torneio de Futebol, Corrida de Fundo (5 km), Arco e Flecha e Ciclismo.