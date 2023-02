A Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAI), iniciou nesta segunda-feira, 13 de fevereiro, a dedetização das unidades educacionais do município com foco em preparar as escolas e centros de educação infantil para a Volta às Aulas 2023.

O período de chuvas e calor intenso exige cuidados redobrados para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e a Vigilância em Saúde de Amambai está a frente, tomando medidas que protejam nossas crianças dentro dos prédios públicos.

Além do mosquito transmissor da Dengue, a ação foca em combater vetores que possam atraiam escorpiões, evitando que os mesmos se alimentem e realizando a notificação de proprietários de terrenos baldios sem manutenção ao redor das unidades.

De acordo com a secretária responsável pela pasta, Dirlene Zanetti, diversas ações estão sendo realizadas pela Secretaria com foco em amenizar a situação do município, que já conta com 6 casos confirmados de 63 casos suspeitos de Dengue desde o início deste ano. “Nosso trabalho é intervir junto a Vigilância para que Amambai não corra o risco de passar por uma epidemia”, afirmou.

Ainda segundo ela, não existe um veneno específico para escorpião, por isso é requisitado a população que mantenha seus imóveis limpos, para evitar a presença do artrópode. “É preciso limpar em volta de sua residência, não apenas a sua casa, por isso estamos juntos a SEMAI para que notifique os terrenos e tome as medidas cabíveis.

Dedetização

Seguindo o cronograma, nesta segunda, 13, serão dedetizadas a Escola Municipal Marlene Vilarinho Albuquerque e o CEI Recanto do Saber durante a manhã e a Cozinha Central e a Escola Municipal Antônio Pinto da Silva durante a tarde. Na terça, 14, serão dedetizadas a Escola Municipal Rachid Saldanha Derzi e o CEI Terra Mater pela manhã e a APAE e o CEI Nosso Lar durante a tarde.

Já na quarta-feira, 15, a ação acontece no CEI Nosso Mundo e na Escola Professora Maria Bataglim Machado durante a manhã e durante a tarde no CEI Olinda Lemes Camilo e na Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, enquanto na quinta, 16 serão dedetizadas pela manhã Escola Júlio Manvailer e CEI Pequeno Aprendiz e pela tarde Escola Flávio Derzi e CEI Debora Almeida Quinzani.

Da sexta-feira, 17, quando serão dedetizadas as Escolas Polo João Rodrigues, Mbo’Erenda Tupã I Ñandeva e a extensão Brilho do Sol a programação é retomada no dia 23 pela manhã na Escola Mitã Rory e Mbo’Eroy Guarani Kaiowá e a tarde na Extensão Patrimonia, Escola Mbo’Erenda Ypyendy e Extensão Catupiry, concluindo a ação no dia 24 nas Extensões Jaguari, Nova Esperança e Alberto Brandine.

As aulas das unidades educacionais serão iniciadas na próxima quarta-feira, dia 23 de fevereiro, logo após as festividades de Carnaval.