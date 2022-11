Na noite da última terça-feira, dia 22, a Prefeitura de Amambai recebeu o Selo Prata de Referência em Atendimento em Mato Grosso do Sul em reconhecimento à qualidade e desempenho das atividades realizadas por meio da Sala do Empreendedor, que tem fomentando o desenvolvimento da economia do município.

A cerimônia de entrega aconteceu em Campo Grande, na Sede do Sebrae/ MS. Participaram da solenidade o vice-prefeito Rodrigo Selhorst, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Roberto Racchtiune, e representantes da Sala do Empreendedor de Amambai, Valdair Pereira, Carmem Lúcia, Maria Salete Ribeiro e Mateus Souza.

“De 43 municípios, ficamos em 2º lugar e em 2023 seremos ouro. Gratidão ao prefeito Dr. Bandeira, vice-prefeito Rodrigo e ao secretário de Desenvolvimento Econômico Roberto pela confiança e oportunidade. Faço também um agradecimento especial à equipe da Sala do Empreendedor de Amambai: Matheus, Salete, Carmem, Vinícius e Vanessa. Sem vocês não chegaríamos tão longe, essa conquista é nossa!”, destacou Valdair Pereira, responsável pela Sala do Empreendedor em Amambai.

As Salas do Empreendedor facilitam processos de abertura de empresas, regularização e baixa; bem como serviços exclusivos ao Microempreendedor Individual (MEI). O Sebrae é parceiro destes espaços e contribui disponibilizando orientações, de forma simples, sobre gestão de micro e pequenas empresas. Atualmente, são mais de 60 Salas do Empreendedor no Estado.

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento é uma metodologia de avaliação com critérios que refletem as necessidades dos empreendedores atendidos pelas Salas.