Amambai realiza eleição para conselheiros tutelares no dia 1º de outubro

Amambai se prepara para uma importante eleição no dia 1º de outubro: a escolha dos novos conselheiros tutelares. Doze candidatos estão na disputa por cinco vagas de titulares, enquanto os demais ficarão como suplentes.

A eleição é realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) com o apoio da Prefeitura de Amambai, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

Os candidatos passaram por um processo rigoroso de seleção, com provas e testes psicológicos. Agora, cabe à comunidade de Amambai escolher seus representantes para garantir um ambiente seguro para as crianças e adolescentes da cidade. Cabe ressaltar que todo o processo está sendo acompanhado de perto pelo Ministério Público a fim de manter a lisura e a transparência do certame.

O Conselho Tutelar desempenha um papel crucial na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, combatendo abusos e violência. A escolha dos conselheiros é essencial para a comunidade.

No dia 1º de outubro, sua participação é fundamental. Vamos juntos garantir um futuro mais protegido para nossas crianças!