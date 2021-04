Acontece nesta terça-feira, dia 06 de abril, o sorteio dos 150 apartamentos do Conjunto Residencial Jardim Canguru, na Capital. A transmissão, ao vivo, pelas redes sociais do Governo do Estado, está marcada para às 09h, direto do auditório da Governadoria. O sorteio não será aberto ao público, por conta da pandemia, mas contará com representantes do poder público, e também de membros convidados de entidades públicas e privadas.

A relação dos habilitados aptos a participar do sorteio é composta de pessoas que atendem as regras de enquadramento do Programa Minha Casa Minha Visa, Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, que são: renda familiar mensal de até R$ 1.800,00; não ser proprietário (a) de imóvel; e não ter sido beneficiado (a) em outro programa habitacional. As obras do Conjunto Residencial Jardim Canguru, tem previsão de entrega para o segundo semestre desse ano. Os imóveis contam com sala, cozinha, quartos (02), banheiro e lavanderia.