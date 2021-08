A AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados participou de uma reunião com técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, para alinhar a vacinação contra a Covid-19 juntos aos supermercados de Campo Grande, passando a ser mais uma opção de imunização da população.

Para o presidente da AMAS, Edmilson Verati, esta nova ação ajudará na imunização massiva da população. “Entendemos que o setor pode contribuir e com certeza estamos à disposição para agilizar o processo de imunização, pois muitas pessoas estão deixando de vacinar, seja pela distância dos pontos de vacinação, ou por outros motivos. E, os supermercados estão também nos bairros, próximo das pessoas”, considerou.

De acordo com a superintendente de Vigilância em Saúde, Veruska Lahdo, este alinhamento com o setor é fundamental para entender a realidade e expor as necessidades do município, especialmente de estrutura. A superintendente pontuou que o cronograma de vacinação será definido e posteriormente divulgado pela Sesau e que inicialmente, a ação deverá atender aos bairros mais populosos. “O objetivo é a busca ativa de pessoas que eventualmente ainda não se vacinaram contra a Covid-19”.

O 1º vice-presidente da AMAS, Denyson Prado, reforça que a ação itinerante levará a vacinação aos bairros e a locais com maior circulação de pessoas. “É uma oportunidade de acesso para que a população seja vacinada e para ampliar a cobertura vacinal do nosso município”. Já o presidente do Conselho Superior da Amas, Luiz Tadeu Gaedicke, lembrou que o setor, desde o início da pandemia, tem feito sua parte. “Os supermercados seguem rígidas regras de biossegurança, oferecendo aos clientes e colaboradores as medidas necessárias para combater a pandemia”.

O secretário-executivo da AMAS, Yuri Miranda, também participou da reunião.