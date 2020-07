AMAURI vira nome de Praça no Carandá Bosque

Aprovado agora pouco o nome do Sr. Amauri do Souza como nome de praça no Carandá Bosque. Amauri plantou durante 20 anos da área que acabou circundada por asfalto e a terra nua acabou sendo por ele transformada num frondoso bosque que a partir de hoje levará o seu nome. O projeto foi elaborado pela assessoria jurídica da Vereadora Dharleng Campos e votado pelos demais vereadores.FAMILIA RADIANTEA família do “seu” Amauri está radiante e satisfeita. Amauri foi um homem simples, com uma belíssima história, que se dedicou com amor à Natureza. Depois do seu falecimento a revista “Boca do Povo” sugeriu que o nome dele fosse dado à praça que com seu trabalho transformou a área vazia em um frondoso bosque. Coube {a sensibilidade da vereadora Dharleng aderir à sugestão e transformar em realidade o desejo de familiares e amigos do “Seu” Amauri que dedicou sua vida em benefício do local onde trabalhou gratuitamente até os 91 anos plantando mudas e dando vida ao local.

Posted by Boca do Povo on Tuesday, July 7, 2020