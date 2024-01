Amaury Lorenzo, o ‘Ramiro’ de Terra e Paixão, revela ter sido vítima de racismo em aeroporto do Rio

Amaury Lorenzo, que interpreta o Ramiro, na novela ‘Terra e Paixão’, da TV Globo, acusou os seguranças do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro de racismo. A denúncia foi feita na rede social do ator, nesta sexta-feira (12).

“Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar, com a desconfiança que estou levando alguma coisa. Triste, né, pois é. Esse é meu cabelo, minha pele”, disse ele em vídeo.

Durante a gravação, o ator é abordado por um agente do aeroporto, que tenta impedi-lo de gravar na área restrita. Lorenzo explica rapidamente o que estava acontecendo, mas acaba cedendo ao pedido e encerra o story, dizendo que voltaria mais tarde, para explicar o ocorrido.

Até o momento, a assessoria do aeroporto não se manifestou sobre o ocorrido.