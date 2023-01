A Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul (AME-MS) está promovendo uma Ação entre Amigos com o objetivo de angariar fundos para a reestruturação da sede e das regionais. A ação será realizada no dia 29 de abril, quando ocorre o sorteio por meio da Loteria Federal. Com investimento no valor de R$ 300 reais, é possível concorrer aos seguintes prêmios: uma moto CG Titan Honda, uma TV 50 polegadas e um notebook. Os números podem ser adquiridos até o dia 28 de abril e estão sendo vendidos por uma equipe devidamente identificada.

Para mais informações, entrar em contato com a Associação (67) 3027-1434 ou com diretor financeiro da AME-MS, ST PM RICARDO (67) 9 9648-5144.