Em franca expansão pelo País, e uma excelente opção para a renovação das áreas canavieiras, a cultura do amendoim foi tema de discussão entre produtores, investidores e a Semagro, em Santa Rita do Pardo. O plantio da leguminosa de maneira empresarial nas cidades de Santa Rita do Pardo e Bataguassu, no leste de Mato Grosso do Sul, surge como uma importante alternativa de diversificação da produção.

O superintendente de Ciência e Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Semagro, Rogério Beretta, participou da reunião representando a Semagro e mostrando aos produtores que o governo do Estado já vem desenvolvendo um trabalho direcionado para dar segurança ao produtor.

O cultivo do amendoim na safra 2021/2022 conta com apoio técnico Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc), do Ministério da Agricultura . O zoneamento tem o objetivo de reduzir os riscos relacionados aos problemas climáticos e permite ao produtor identificar a melhor época para plantar, levando em conta a região do país, a cultura e os diferentes tipos de solos.