América e Cruzeiro fazem clássico pela Série A em momentos distintos

América e Cruzeiro se enfrentam às 18h30 deste domingo (14) no primeiro clássico mineiro desta edição da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo, válido pela 6ª rodada e com mando do Coelho no Independência, em Belo Horizonte, marcará o reencontro das equipes na temporada após o Campeonato Mineiro.

Passaram-se 56 dias desde o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, também no Independência. Na ocasião, o América venceu por 2 a 1 e avançou à final do Mineiro – foi vice-campeão. Após o jogo, o técnico uruguaio Paulo Pezzolano deixou o clube celeste, que passou a viver um novo momento no ano.

O português Pepa chegou à Toca II e conseguiu melhorar o desempenho celeste. São sete jogos até aqui, com quatro vitórias e três derrotas – a última no duelo com o Fluminense na quarta-feira (10), por 2 a 0, no Mineirão, em BH, pela quinta rodada da Série A.

Antes do início da 6ª rodada, o Cruzeiro era o quinto do Brasileiro, com nove pontos. Além disso, a equipe está garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o América vive instabilidade na temporada.

O Coelho é o lanterna do Brasileirão, somente com um ponto somado. O América saiu do zero justamente no duelo com o RB Bragantino na última quarta, também pelo Brasileirão, ao empatar por 1 a 1 no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

Nas demais competições, o América vive melhor momento: está nas oitavas de final da Copa do Brasil e é o terceiro colocado do Grupo F da Copa Sul-Americana, com quatro pontos – restam três jogos.

Desfalques e dúvidas

O Cruzeiro terá o retorno do volante titular Ramiro, que cumpriu suspensão automática contra o Flu após ser advertido com três cartões amarelos na Série A, na vaga de Neto Moura. Já o meia Mateus Vital saiu machucado do jogo de quarta e é dúvida.

O volante Matheus Jussa ficou de fora do jogo contra o Flu por questões pessoais e é dúvida para este sábado. Afastado, o também volante Richard – citado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) em um esquema de apostas esportivas no futebol brasileiro – segue de fora.

O volante Fernando Henrique, em transição física, também deve ser baixa. O lateral-direito Wesley Gasolina e o atacante Rafael Bilu estão fora do restante da temporada 2023. O primeiro rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, enquanto Bilu rompeu o tendão de Aquiles do calcanhar esquerdo.

O América também terá algumas ausências para o clássico contra o Cruzeiro. O técnico Vagner Mancini não poderá contar com os meias Adyson, que passará por cirurgia no tornozelo, e Matheusinho, com amigdalite, e os atacantes Dadá Belmonte, com pubalgia, e Luan Campos, em tratamento de lesão na região lombar.

O lateral-direito Nino Paraíba vive situação distinta. Ele foi afastado do clube após ser citado pelo MP-GO no esquema de apostas esportivas. Em contrapartida, Mancini contará com o retorno do atacante uruguaio Gonzalo Mastriani, que se recuperou de desconforto muscular na coxa esquerda.

América-MG x Cruzeiro

América-MG: Matheus Cavichioli; Marcinho, Éder, Ricardo Silva (Iago Maidana) e Nicolas; Alê, Juninho, Martín Benítez; Emmanuel Martinez (Lucas Kal), Aloísio e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini

Cruzeiro: Rafael Cabral; William Furtado, Luciano Castan, Lucas Oliveira e Marlon; Ramiro, Filipe Machado, Wesley Ribeiro, Mateus Vital (Nikão) e Bruno Rodrigues; Gilberto. Técnico: Pepa

Motivo: sexta rodada do Campeonato BrasileiroData e horário: 14 de maio de 2023 (domingo), 18h30 (de Brasília)Local: Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Leone Carvalho Rocha (GO)

Árbitro de vídeo – VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (FIFA-RN)