América-MG atropela o Nova Iguaçu e vai às oitavas da Copa do Brasil

O América-MG está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (26), o Coelho goleou o Nova Iguaçu por 5 a 0 no estádio Independência, em Belo Horizonte, na partida de volta da 3ª fase. Como também venceu na ida, mas por 2 a 1, o time americano avançou com alguma folga à próxima fase.

Mikael, Everaldo, Aloísio (duas vezes) e Felipe Azevedo garantiram a vitória em BH, com todos os gols marcados no segundo tempo.

O resultado ainda quebra uma sequência negativa do Coelho em 2023. Após três derrotas seguidas — duas pela Série A do Brasileirão e uma pela Copa Sul-Americana, o time volta a vencer na temporada. Na Copa do Brasil, esse foi o quarto jogo do time americano: até aqui, são três vitórias e um empate.

Próximos compromissos das equipes

Os próximos jogos do América farão o técnico Vagner Mancini dividir as atenções entre dois campeonatos. No sábado (29), o Coelho visita o Santos às 18h30 (de Brasília) na Vila Belmiro, em Santos, pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Já na quarta-feira (3), o desafio é na Colômbia, onde o time americano visita o Millonarios pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na sequência, mais uma partida pelo Brasileirão: ás 11h (de Brasília) no domingo (7), diante do Cuiabá no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 4ª rodada.

Escalação do América com novidades

Vagner Mancini fez diversas modificações na escalação do América em relação às últimas partidas. Os principais destaques estão nas laterais e no ataque. Marcinho assume a vaga de Nino Paraíba na direita, e Nicolas foi o escolhido na esquerda. Na frente, Adyson, Everaldo e Mikael ficaram com a responsabilidade de marcar os gols do Coelho.

Outras duas novidades importantes no time de Vagner Mancini foram os meias Alê e Benítez, que ficaram de fora dos últimos compromissos por problemas físicos. Ambos foram escalados como titulares nesta quarta-feira.

Com a classificação às oitavas de final, o América já acumula R$ 8,5 milhões em premiações da CBF. O clube recebeu R$ 1,4 milhão pela primeira fase; R$ 1,7 milhão pela segunda; e R$ 2,1 quando chegou à terceira. Depois de eliminar o Nova Iguaçu, o Coelho recebeu mais R$ 3,3 milhões da entidade.

América “esquece” vantagem e parte para cima

A equipe americana começou a partida “já classificada”. Afinal, com a vitória por 2 a 1 no jogo da ida, o empate em Belo Horizonte seria suficiente para avançar. Mesmo assim, o Coelho não se prendeu ao regulamento e tentou criar oportunidades desde o primeiro minuto.

O meio-campo foi totalmente dominado pela equipe americana, que tinha como desafio furar a formação defensiva do Nova Iguaçu. Muitos passes foram trocados na intermediária de ataque, e o time até conseguiu finalizar com perigo mais de uma vez. Destaque para Benítez, que acertou a trave em belo chute já nos minutos finais.

Do outro lado, o time carioca não deu nenhum trabalho a Matheus Cavichioli, que basicamente fez reposições de bola na etapa inicial. O goleiro americano ainda pôde voltar ao vestiário com o uniforme praticamente limpo.

Polêmica com o VAR encerra a primeira etapa

Nos acréscimos do primeiro tempo, o atacante Everaldo reclamou de um puxão de Michel dentro da área. Inicialmente, o árbitro Caio Max Augusto Vieira assinalou a penalidade e aplicou cartão amarelo ao defensor do Nova Iguaçu.

Para a tristeza americana, o VAR chamou o dono do apito para a cabine, e após revisão, o lance foi considerado como normal. O cartão aplicado a Michel também foi retirado.

Primeiro gol do ‘Tanque’ americanoO domínio imposto pelo América no primeiro tempo se manteve também no começo do segundo. Dessa vez, entretanto, a pressão deu resultado quase imediato. Aos três minutos, Nicolas cruzou da esqueda, a bola passou por toda área até chegar a Adyson, que escorou de cabeça para o camisa 87 finalizar e abrir o placar.

Emprestado pelo Sport ao América, Mikael fez o quarto jogo com a camisa americana e marcou pela primeira vez.

Segundo tempo emocionante, mas prevalece a força do Coelho

Ainda mais necessitado de gols, o Nova Iguaçu passou a se lançar mais vezes ao ataque, e conseguiu lances de perigo pouco após o gol americano. Porém, as tentativas não foram muito além disso.

Isso porque o América voltou a controlar as chances, deu menos oportunidades de contra ataque e sacramentou a classificação. Aos 24 minutos, Juninho lançou Felipe Azevedo, que acelerou e cruzou com força. Everaldo só completou, quase debaixo do travessão, e ampliou o marcador.

O lance chegou a ser revisado pelo VAR, por conta da possibilidade de Everaldo estar à frente da linha da bola no cruzamento. Após análise, o lance foi avaliado como normal e o jogo seguiu com 2 a 0 no placar.

Vitória se transforma em goleada

Para dar notas finais à atuação do América, Aloísio marcou o terceiro e fez a vitória se transformar em goleada. Vindo do banco de reservas, o “Boi Bandido” foi lançado na área e finalizou de forma letal, sem chances para o goleiro Max.

Mas a vontade do time americano não parou por ai. Instantes depois, Nino Paraíba avançou em jogada pela direita e cruzou para Felipe Azevedo, que finalizou para também balançar a rede do Nova Iguaçu. Por fim, já aos 40 minutos da etapa final, Aloísio marcou mais um e sacramentou o atropelo do Coelho.

América 5×0 Nova Iguaçu

América: Matheus Cavichioli; Marcinho (Nino Paraíba), Maidana, Éder, Nicolas; Alê, Juninho, Benitez (Martinez); Adyson (Felipe Azevedo), Everaldo (Matheusinho) e Mikael (Aloísio). Técnico: Vagner Mancini.

Nova Iguaçu: Max; Michel, Bruninho (Márcio), Léo Fernandes, Matheus Alves; Léo Índio, Andrey, Levi (Paulo Henrique), Marquinhos Macaé (Diogo), Breno (Maurício); Denilson (Ewerton). Técnico: Carlos Victor.

Gols: Mikael (3 min 2ºT), Everaldo (24 min 2ºT), Aloísio (30 min 2ºT e 40 min 2ºT), Felipe Azevedo (33 min 2ºT) do América

Cartões amarelos: Léo Índio, Maurício (Nova Iguaçu)

Motivo: jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil

Data e horário: quarta-feira, 26 de abril de 2023; às 21h30 de Brasília

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Jean Marcio dos Santos (RN) e Luis Carlos de França Costa (RN)

Árbitro de vídeo: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)