América-MG busca empate com o Millonarios e embola grupo da Sul-Americana

América-MG e Millonarios-COL empataram por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (3), em partida da 3ª rodada do grupo F da Copa Sul-Americana. Castro abriu o placar para os donos da casa e Felipe Azevedo empatou para o Coelho.

Ambos os gols foram marcados ainda na primeira etapa, apesar de domínio do time colombiano na posse de bola e chances de perigo criadas. Agora, ambos voltam as atenções para os campeonatos nacionais antes de nova rodada pela Sul-Americana.

Coelho começa desligado e sofre na defesa

O América começou a partida em ritmo muito diferente do Millonarios. Empurrado pela grande presença de torcedores no estádio El Campin, o time colombiano foi para cima desde o primeiro minuto e criou boas ações de ataque. Perdido em campo, o Coelho pouco conseguiu fazer e não incomodou o goleiro Montero por muito tempo.

Aos 15 minutos, após boa escapada de Cortés pela ponta esquerda e rebatida na grande área, Castro chutou com força no alto e abriu o placar para os donos da casa. Tentando se recuperar, o América deixou o meio campo mais aberto, mas falhava na construção de jogadas e não chegava ao gol adversário.

Empate salva atuação ruim

Praticamente no último lance do primeiro tempo, o Coelho emendou duas chegadas de perigo. A primeira delas resultou em escanteio que, por sua vez, levou ao gol.

Após cobrança de Benítez, Felipe Azevedo chegou sozinho para chutar de primeira, vindo de trás. No jogo de número 200 com a camisa americana, ele marcou o 26º gol.

O América correu muito mais no segundo tempo, mas o meio campo cansou rápido e reduziu a rotação após certo tempo. Do outro lado, o Millonarios não manteve ritmo dos primeiros 45 minutos.

Mesmo assim, o time colombiano foi perigoso em contra-ataques, apesar de muitas falhas em finalizações. Quando acertou a meta, Matheus Cavichioli foi o responsável pela manutenção do empate.

O Millonarios incomodou mais que o Coelho, mas a partida acabou com placar inalterado em relação ao primeiro tempo.

200 vezes Felipe Azevedo

Titular na noite desta quarta-feira (3), o atacante Felipe Azevedo chegou ao 200º jogo com a camisa americana. Ele foi contratado em 2019 junto ao Ceará, mas jogou parte da temporada 2020 emprestado ao Água Santa, de São Paulo.

Além do empréstimo, Azevedo não deixou o América desde então. Nesse período, marcou 25 gols e deu 13 assistências. Em 2023, são 18 jogos e dois gols marcados.

Considerando a partida desta noite, ele chegou a 26 gols com a camisa do Coelho — o terceiro em 2023.

Situação da tabela na Sul-Americana

O empate deixa ambas as equipes nas mesmas posições na comparação com o começo da rodada. O Millonarios vai a 7 pontos e segue líder isolado; enquanto o Coelho se mantém em 2º com 4 pontos.

A diferença, entretanto, é que o América pode ser superado pelo Defensa y Justicia-ARG, que enfrenta o lanterna Peñarol-URU nesta quinta (4). Uma vitória simples basta aos argentinos para assumir a vice-liderança.

Próximos compromissos das equipes

O Millonarios não tem tempo a perder, afinal, volta a campo já nesta quinta-feira (4). Às 20h05 (de Brasília), a equipe recebe o Envigado no mesmo estádio El Campin, em jogo adiado da 14ª rodada do Campeonato Colombiano. Na sequência, recebe o Santa Fé pela 18ª rodada do Colombiano no domingo (7).

Da mesma forma, o América volta as atenções para o campeonato nacional, nesse caso, a Série A do Brasileirão. No domingo, o Coelho recebe o Cuiabá às 11h no Independência, em Belo Horizonte, pela 4ª rodada. Já na quarta-feira (10), viaja ao interior de São Paulo para enfrentar o RB Bragantino às 19h, pela 5ª rodada.

Millonarios-COL 1×1 América

Millonarios: Montero; Perlaza, Llinas, Vargas, Arias; Giraldo, Vasquez, Cataño (Valencia); Cortés, Silva (Guerra); Castro (Uribe). Técnico: Alberto Gamero.

América-MG: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Ricardo Silva, Éder e Nicolas (Iago Maidana); Alê (Danilo Avelar), Juninho e Benitez (Martinez); Felipe Azevedo (Mastriani), Everaldo e Aloísio (Lucas Kal). Técnico: Vagner Mancini.

Gols: Castro (15 min 1ºT), do Millonarios; Felipe Azevedo (46 min 1ºT), do América

Cartões amarelos: Cataño, Vasquez (Millonarios); Nino Paraíba (América)

Motivo: 3ª rodada do grupo F da Copa Sul-Americana

Data e horário: 3 de maio de 2023, quarta-feira, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nemesio Camacho (El Campín), em Bogotá

Árbitro: Guillermo Guerrero-EQU

Auxiliares: Byron Romero-EQU e Ricardo Baren-EQU

Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvajal-CHI