América-MG enfrentará Cruzeiro pela 12ª vez no Brasileirão; saiba retrospecto

O América-MG vai duelar com o Cruzeiro pela 12ª vez na história da Série A do Campeonato Brasileiro. O time americano recebe os cruzeirenses no Independência, em Belo Horizonte, às 18h30 de domingo (14), pela sexta rodada.

O retrospecto no Brasileirão é desfavorável. O Cruzeiro tem cinco vitórias e o América tem uma, enquanto outros cinco jogos terminaram empatados.

O primeiro clássico entre América e Cruzeiro no Brasileiro foi em 30 de outubro de 1977. No Mineirão, em BH, a partida terminou empatada em 2 a 2 – gols dos cruzeirenses Flamarion e Eduardo Coutinho e dos americanos Geraldinho e Geraldo.

Já a última foi em 4 de novembro de 2018. No Independência, a Raposa venceu por 2 a 1 – Giorgian De Arrascaeta e Thiago Neves marcaram para o Cruzeiro, enquanto Rafael Moura fez para o América.

A única vitória do América sobre o Cruzeiro pelo Brasileiro foi em 15 de agosto de 2001. O Coelho venceu a Raposa por 3 a 0 no Ipatingão, em Ipatinga, cidade do Vale do Aço – gols de Ricardo Mendes, Tucho e Somália.

Sequência positiva do América

No retrospecto geral, o América defende um recorde positivo contra o Cruzeiro. São sete vitórias seguidas, entre 2021 e 2023, todas pelo Campeonato Mineiro.