América Mineiro faz quatro no Peñarol e lidera ‘grupo da morte’ da Sul-Americana

O América-MG goleou o Peñarol-URU por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (5), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 1ª rodada do grupo F da Copa Sul-Americana. Esta foi a primeira vez que o Coelho venceu em casa um jogo de torneio internacional.

Éder, Mastriani (duas vezes) e Wellington Paulista marcaram os tentos americanos. Mansilla fez o gol de honra dos visitantes.

Tanto o América como o Peñarol chegaram ao Independência com desfalques importantes na escalação. O Coelho não contou com Aloísio (dores na coxa), Nikolas e Felipe Azevedo (poupados). A equipe uruguaia, por sua vez, não teve Valentin Rodriguez e Carlos Sanchez (machucados) e Ignacio Laquintana (vendido ao RB Bragantino nesta semana).

Prestes a ser anunciado como novo lateral-direito do América, Marcinho, ex-Botafogo, Bahia e Athletico-PR, acompanhou a partida em um dos camarotes do estádio Independência.

Começo avassalador do América

Nem mesmo o mais otimista dos americanos poderia imaginar tamanha imposição de jogo logo nos primeiros instantes. Logo aos 2 minutos, em falta na ponta esquerda, Benitez cruzou na cabeça do zagueiro Éder, aniversariante da noite, que só desviou para abrir o marcador: 1 a 0.

Três minutos depois, após bola rebatida na grande área, Mastriani dominou e chutou no canto, sem chances para o goleiro Cardozo: 2 a 0. O Coelho ainda manteve pressão, mas cedeu campo ao Peñarol em algumas situações ao longo da primeira etapa. Entretanto, o goleiro Matheus Cavichioli não precisou fazer defesas difíceis até o intervalo.

Segunda etapa consolida ‘chocolate’ antecipado

A Páscoa é celebrada apenas no domingo (9), mas o Coelho tratou de entregar o chocolate ao Peñarol já nesta quarta. Assim como na etapa inicial, o América também marcou nos primeiros minutos do segundo tempo. Mastriani aproveitou chegada em bloco do Coelho para ampliar aos 10 minutos (3 a 0), e aos 20, Wellington Paulista, que tinha entrado poucos minutos antes, recebeu na área e chutou no canto para anotar o 4º gol: 4 a 0.

Ainda deu tempo para o Peñarol diminuir. Após cruzamento na área, Mansilla subiu livre e tocou de cabeça para marcar o gol de honra dos uruguaios: 4 a 1.

VOCÊS ACHARAM QUE NÃO IA TER SELFIE DO WP NESTA NOITE??? 🐰💚 Mais certo que a Nação Americana estar rouca de tanto gritar gol, só a selfie de comemoração do nosso atacante! 📸#PraCimaDelesCoelho #SomosVolt pic.twitter.com/U69DoAN17Z — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) April 6, 2023

Líder do grupo na Copa Sul-Americana

A goleada ainda colocou o América em primeiro lugar no grupo F da Copa Sul-Americana. Isso porque o Millonarios-COL goleou o Defensa y Justicia-ARG na noite dessa terça-feira (4), por 3 a 0, no Estádio El Campín, em Bogotá. Como o Coelho marcou um gol a mais, assume a ponta da tabela.

O próximo jogo do América será no domingo (9), contra o Atlético, no Mineirão, em BH, na segunda partida da final do Campeonato Mineiro. Para levar o título, o Coelho precisa vencer por dois gols de diferença. Na Sul-Americana, o próximo compromisso será no dia 19 de abril, diante do Defensa y Justicia, na Argentina.

O Peñarol também volta a jogar no domingo, quando visita o Cerro Lago pela 10ª rodada do Torneio Apertura do Uruguai. O próximo compromisso pela Sul-Americana será no dia 20 de abril, contra o Millonarios-COL, no Estadio Campeón Del Siglo, em Montevidéu.

América 4 x 1 Peñarol-URU

América

Matheus Cavichioli; Arthur, Éder, Iago Maidana e Marlon; Juninho, Alê e Benitez; Everaldo, Matheusinho e Mastriani. Técnico: Vagner Mancini.

Peñarol

Cardozo; Milans, Coelho, Menosse, Lucas Hernández; Cristóforo, Rodríguez, Homenchenko, Méndez; Rossi e Arezo. Técnico: Alfredo Arias.

Gols

Éder (2 min 1ºT), Mastriani (5 min 1ºT e 10 min 2ºT), Wellington Paulista (22 min 2ºT) do América Mansilla (30 min 2ºT) do Peñarol

Cartões amarelos: Lucas Hernández (38 min 2ºT) e Léo Coelho (41 min 2ºT)

Motivo: 1ª rodada do grupo F da Copa Sul-Americana

Data e horário: quarta-feira, 5 de abril de 2023; às 21h de Brasília

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Auxiliares: Byron Romero e Danny Avila (EQU)

Árbitro de vídeo: Juan Lara (CHI)