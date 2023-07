“Amhasf em Ação” oferece serviços à comunidade e encerra entrega de unidades habitacionais do José Teruel e Jardim Canguru

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), promove o evento “Amhasf em Ação” neste sábado (8), para atendimento presencial junto à comunidade no entorno do Parque do Lageado. O evento será realizado na Emei Professora Ayd Camargo César, localizada na Rua Evelina Selingardi, sem número, das 8 horas até o meio-dia.

O “Amhasf em Ação” oferecerá diversos serviços à comunidade, além de sorteios e brindes em parceria com empresas apoiadoras. Os serviços disponíveis incluem:

Secretaria Municipal da Juventude de Campo Grande (Sejuv): agendamento de cursos para jovens e emissão da primeira via do RG.

(Sejuv): agendamento de cursos para jovens e emissão da primeira via do RG. Subsecretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (Semu): panfletagem e conscientização sobre violência contra as mulheres.

(Semu): panfletagem e conscientização sobre violência contra as mulheres. Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU): distribuição de preservativos, orientações à comunidade e serviços de corte de cabelo.

(SDHU): distribuição de preservativos, orientações à comunidade e serviços de corte de cabelo. Amhasf: notificação de mutuários para que realizem a renegociação de dívidas, além do recadastramento no sistema Amhasf (o Revalida da Habitação). É importante ressaltar que os novos cadastros estarão disponíveis a partir do dia 1º de setembro.

Durante o evento, às 9h da manhã, a prefeita Adriane Lopes realizará a entrega das últimas 20 unidades habitacionais restantes nos loteamentos José Teruel Filho (11 casas) e Jardim Canguru (9 casas). Esse momento marca o encerramento de um capítulo emblemático para as famílias da antiga ocupação irregular conhecida como Cidade de Deus. As unidades foram construídas e readequadas pelo Executivo Municipal, totalizando agora 328 moradias finalizadas nas quatro áreas de reassentamento.

A cerimônia de entrega das unidades representa mais um passo importante para a promoção da moradia digna e o bem-estar das famílias beneficiadas. A Prefeitura de Campo Grande reafirma o compromisso de trabalhar em prol da habitação de qualidade, garantindo o acesso a moradias adequadas para a população. O evento “Amhasf em Ação” é uma demonstração desse comprometimento, oferecendo serviços essenciais à comunidade e encerrando um projeto habitacional significativo.

Para mais informações sobre o evento e os serviços disponíveis, interessados podem entrar em contato com a Amhasf pelo telefone (67) 3314-3900.