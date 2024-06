“Amigo da Onça” vai tomar um cafezinho e furta celular

Morador vai tirar satisfação de amigo após furto de celular e acaba esfaqueado no abdômen no Bairro São Francisco em Campo Grande. Segundo a vítima que estava em casa junto da irmã e mãe quando o autor chegou para tomar um cafezinho. Num determinado momento ele foi estender a roupa no quintal e o colega ficou dentro da casa.

Ao retornar o larápio disse que precisa ir embora. Momentos depois ele percebeu que o celular havia sumido. Ele tentou ir atrás do autor num local conhecido, mas não o encontrou.

Na volta para casa se deparou com o “amigo da onça” na rua e foi tirar satisfação. Neste momento o criminoso na posse de uma canivete o esfaqueou. A Polícia prendeu o meliante e a vítima encaminhada ao Pronto Socorro. O celular que havia sido vendido por R$ 100 foi recuperado.