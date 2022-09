Um homem de 47 anos foi vítima de tentativa de homicídio em Ribas do Rio Pardo. O amigo, de 23 anos tentou matar ele após uma discussão enquanto bebiam. A vítima foi socorrida com ferimento grave na barriga, além de cortes superficiais na perna direita e braço esquerdo sendo transferida em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande. O autor foi preso em flagrante e responderá por tentativa de homicídio.