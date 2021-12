O Amigos do Parque é uma opção de lazer em família neste final de semana de Natal. O projeto criado por meio da Lei Estadual nº 4.682, fecha uma das pistas do Parque para estimular e facilitar a prática desportiva, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins aos finais de semana e feriados.

O trecho interditado (lado direito da pista) compreende a área entre a rotatória da Avenida Mato Grosso (após a Avenida Hiroshima) até a Avenida Afonso Pena (em frente ao Corpo de Bombeiros), contornando o Parque Estadual do Prosa.

A ação é realizada pelo Governo do Estado, através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) com apoio do Departamento Estadual de Trânsito, com horário de funcionamento das 7 às 19 horas.