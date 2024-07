Ampliada, comissão para acompanhar Rota do Pantanal passa a ter seis membros

A Comissão Temporária de Representação para Acompanhamento da Concessão da BR-163/MS, em trecho denominado “Rota do Pantanal”, tem, agora, seis deputados como membros. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) publicou na edição desta quarta-feira (3) do Diário Oficial do Parlamento o Ato 81/2024, que inclui a deputada Mara Caseiro (PSDB) e Caravina (PSDB) como novos integrantes.

Instituído pelo Ato 73/2024, a Comissão tem como membros, além dos dois novos integrantes, deputada Mara Caseiro

e o deputado Caravina, os parlamentares Junior Mochi (MDB), Pedro Kemp (PT), Roberto Hashioka (União) e Pedrossian Neto (PSD). Esse último deputado foi incluído na comissão pelo Ato 79/2024, publicado no mês passado. A inclusão dos novos integrantes resulta de aprovação pelo Plenário de requerimentos feitos pelos parlamentares.

A Comissão Temporária de Representação para Acompanhamento da Concessão da BR-163/MS resultou de grupo, inicialmente designado para acompanhar a audiência pública realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em 22 de março de 2023 na ALEMS. Na audiência, foi informado que os custos relativos à concessão do trecho Rota do Pantanal (parte norte da BR-163 em Mato Grosso do Sul) somam custos de R$ 7,1 bilhões, a serem aplicados nos 30 anos do novo contrato.

Com de 379,6 quilômetros, a Rota do Pantanal compreende trecho que liga o entroncamento com a BR-262/MS, em Campo Grande, ao fim da Ponte Rio Correntes, na divisa com Mato Grosso. “Com a relicitação da concessão, pretende-se garantir uma logística eficiente por meio da integração da malha, reduzir custos, ampliar a capacidade de transportes e aumentar a competitividade do país. O trecho da BR-163/MS tem importância por promover a logística regional de escoamento da produção agrícola de soja e milho, contribuindo para o desenvolvimento regional do centro-oeste do país”, afirma a ANTT em seu site.

Para conferir o andamento do processo de concessão da rodovia, clique aqui.