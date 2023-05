Ana Maria Braga, boneco Guinho e Péricles lamentam morte de Palmirinha Onofre

Famosos como Ana Maria Braga, Edu Guedes e Péricles foram às redes para lamentar a morte de Palmeirinha Onofre neste domingo (7).

De acordo com o comunicado publicado pela família, a apresentadora de programas culinários morreu às 11h20 deste domingo (7) “em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos”. Ela estava internada no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na capital paulista, desde o dia 11 de abril.

A apresentadora do Mais Você chamou Palmirinha de “mãe, amiga e irmã” e agradeceu pelo privilégio de ter convivido com ela. As duas trabalharam juntas por cinco anos na época em que Ana Maria Braga apresentava o programa Note e Anote, na Record TV.

“Minha grande amiga Palmirinha. Mãe, amiga e irmã que a vida me deu. Hoje o céu tá mais doce com a tua chegada! Sorte de quem teve o privilégio de tê-la por perto. Meus sinceros sentimentos para toda família”, escreveu Ana Maria.

O ministro de Portos e Aeroportos e ex-governador do estado de São Paulo Márcio França (PSB/SP) afirmou que Palmirinha “cumpriu com folga e incrível alegria sua missão”.

Querida !

Vc cumpriu com folga e com incrível alegria a sua missão !!

Vá em paz minha amiga e companheira de jornada Palmirinha !! Nosso partido está em Luto pela sua passagem, mas o céu hoje receberá novas receitas e a luz do seu sorriso ! pic.twitter.com/HmgJp8Xl0n — Márcio França (@marciofrancasp) May 7, 2023

Anderson Clayton, que deu vida ao fantoche boneco Guinho — eterno companheiro de estúdio da apresentadora — também prestou sua homenagem.

“Agora, que tenho que me despedir de você, dói tanto pensar que nunca mais vou gravar com você nossos programas”.

A deputada federal Erika Hilton (Psol/SP) prestou sua solidariedade aos amigos, familiares e fãs de Palmirinha.

Muito triste! 😢

Palmirinha, presente!

Minha solidariedade e abraço aos familiares, amigos e fãs de todo Brasil. pic.twitter.com/8694HVQCch — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) May 7, 2023

Outro apresentador de TV que faz carreira no segmento da culinária, Edu Guedes, que também trabalhou no Note e Anote, prometeu seguir fazendo as receitas que aprendeu com ela.

O cantor Péricles escolheu os stories do Instagram para fazer seu tributo à apresentadora.

Que tristeza! Perdemos uma grande pessoa, com um coração lindo e acolhedor. Sou grato a Deus por ter te conhecido. Você sempre com um sorriso e um abraço que nos aquecia a alma. Você vai fazer falta! Péricles

História na TV

Palmirinha estreou na TV em 1994, aos 63 anos, com uma participação no programa da apresentadora Silvia Popovic na TV Bandeirantes, o que a fez ser descoberta por Ana Maria Braga que, na época, apresentava o Note e Anote, na TV Record.

Convidada para apresentar um Café da Manhã, permaneceu na atração por cinco anos.

Em 1999, foi contratada pela TV Gazeta para apresentar o TV Culinária, e ficou à frente do programa por mais de 11 anos.

Depois, apresentou o Programa da Palmirinha no canal fechado Bem Simples/FOX Life, no qual ficou no ar até 2015.