Ana Maria Braga adora virar meme nas redes sociais, e na manhã desta quinta-feira (22), a apresentadora mais uma vez brindou o seu público com uma cena engraçada, e preocupante. Ela bebeu vinagre puro ao vivo na tela da Globo. A apresentadora do Feed da Ana desafiou a apresentadora. Ela precisaria virar shots com líquidos desconhecidos. Ao engolir a seco um vinagre a apresentadora passou mal. A apresentadora precisou beber água e tudo ficou bem. “Precisava de água. Menina do céu, deu uma travada aqui. Parece que não é difícil, mas não. Seu olho dá uma chorada”, disse Ana Maria dando risada da situação. A proposta do desafio é virar cinco shots de uma bebida. Sendo 4 águas e 1 vinagre. Ganha quem conseguir disfarça melhor a estranheza do vinagre puro ou acertar em qual copo está o líquido.