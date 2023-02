Os jornais El Periodico e El Mundo, da Espanha, confirmaram nesta sexta-feira (10), que os exames do DNA coletado no corpo e na roupa da mulher, de 23 anos, que acusa Daniel Alves de estupro, e no banheiro da casa noturna Sutton, onde teria acontecido o ato comprovaram que o material pertence a Daniel Alves. Os laudos do Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses da Espanha informam que foram encontrados restos de sêmen do jogador dentro do corpo da mulher, na região intravaginal.

Amostras estas comparadas com o material entregue por Daniel Alves no dia 20 de janeiro, quando voluntariamente prestou depoimento sobre o caso na polícia de Barcelona. No mesmo dia foi encaminhado a Delegacia de Polícia e levado direto para o presídio Brians 1, já que a juíza Anna Marín decretou a prisão preventiva do brasileiro, sem direito a fiança. De acordo com a decisão da Justiça, havia possibilidade de o atleta deixar a Espanha, já que ele não mora no país e tem boa condição financeira.

Dois dias após a prisão, por segurança, Daniel Alves foi transferido para o presídio Brians 2, onde ficam outros presos por violência sexual. Após os resultados dos laudos, uma das versões do brasileiro para o ocorrido caiu por terra. Pois o jogador havia dito que houve apenas sexo oral e não uma relação sexual com penetração.

Em todas as situações, Daniel Alves nega as acusações e diz que a relação foi consensual.