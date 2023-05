Ancelotti tem boa vantagem contra Guardiola na Liga dos Campeões

A tarde desta terça-feira (9) reserva um jogaço pela Liga dos Campeões. Real Madrid e Manchester City fazem o jogo de ida da semifinal no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, às 16h (de Brasília).

O duelo já chama atenção pelo grande número de craques em campo. Haaland, De Bruyne, Gundogan no lado inglês, Vini Jr, Benzema, Rodrygo no lado espanhol. Mas fora de campo, duas mentes brilhantes comandam esses esquadrões: Pep Guardiola e Carlo Ancelotti.

Números totais

Os dois treinadores já se enfrentaram oito vezes e com vantagem para Guardiola. São cinco vitórias do espanhol contra três do italiano. Esse dado leva em conta o período que os dois enfrentaram na Premier League. Se a gente separar só as partidas na Champions…

Liga dos Campeões

Guardiola e Ancelotti dividiram a lateral do campo em quatro oportunidade e o italiano leva a melhor. Em 2014, no primeiro ano de Carleto no clube de merengue, semifinal contra o Bayern de Munique, de Pep. Depois de ganhar por um a zero na Espanha, o Real aplicou uma sonora goleada por 4 a 0 na Alemanha.

No ano passado, novamente semifinal. O City fez 4 a 3 no duelo de ida. Na volta, Rodrygo marcou dois gols no fim, e encaminhou os merengues a mais uma final./ Mais uma vitória de Ancelotti sobre Guardiola.